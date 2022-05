Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: calendario, programma, orari e tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il calendario completo con il programma, gli orari e la diretta tv dei Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Tutto pronto sul ghiaccio dell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, per l’attesissima rassegna iridata in programma dal 13 al 29 maggio. Saranno 16 le squadre partecipanti, divise in due gruppi: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Germania, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Kazakistan e Francia, mentre nel Gruppo B ci sono Finlandia, USA, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Norvegia, Gran Bretagna e Austria. Regolamento – Le Nazioni si sfidano in un round robin di sola andata; le prime quattro squadre classificate di ogni singolo Gruppo si qualificano ai quarti di finale, dove si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilcompleto con il, glie la diretta tv deidisu. Tutto pronto suldell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, per l’attesissima rassegna iridata indal 13 al 29 maggio. Saranno 16 le squadre partecipanti, divise in due gruppi: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Germania, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Kazakistan e Francia, mentre nel Gruppo B ci sono Finlandia, USA, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Norvegia, Gran Bretagna e Austria. Regolamento – Le Nazioni si sfidano in un round robin di sola andata; le prime quattro squadre classificate di ogni singolo Gruppo si qualificano ai quarti di finale, dove si ...

