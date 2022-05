Hockey ghiaccio | Italia-Francia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali 2022

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il programma, l’e ladi, match valido per idisu. Quarto appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo questo pomeriggio, mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

Tutto è pronto per il quarto appuntamento per quanto che riguarda il cammino dell'Italia ai Mondiali disu2022 in corso di svolgimento in Finlandia. La nazionale allenata da coach Greg Ireland sarà impegnata questo pomeriggio alle ore 15.20 italiane (le ore 16.20 locali) alla ...Si è completata da pochi minuti la quinta giornata dei Mondiali 2022 disu. Andiamo a vedere come sono andate nel Girone A nel Girone B di questa prima fase. Girone A Una grande Italia non è bastata. Gli azzurri infatti hanno ceduto 2 - 1 alla Danimarca, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, quarto incontro degli azzurri ai Campionati Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio, ras ...Giunge quasi al giro di boa la fase a gironi dei Campionati Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio, rassegna in fase di svolgimento in Finlandia, nello specifico a Helsinki e a Tampere, fino al prossimo ...