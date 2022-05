«Ho visto che con suo marito Fedez si impegna nel sociale. Mi piacerebbe incontrarla», le parole della senatrice a vita (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’invito che non ti aspetti. Da una donna che ha vissuto in prima persona l’orrore dell’Olocausto a una donna che potrebbe coinvolgere milioni di giovani perché non dimentichino ciò che è stato. Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah di Milano. Un invito rivolto dalle pagine del quotidiano La Repubblica in occasione della visita della senatrice a vita in via Ferrante Aporti. Un luogo rimasto nella storia perché lì si trovano i binari da dove partivano i treni della morte, quelli che portavano ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Chiara Ferragni, storia di un successo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’invito che non ti aspetti. Da una donna che ha vissuto in prima persona l’orrore dell’Olocausto a una donna che potrebbe coinvolgere milioni di giovani perché non dimentichino ciò che è stato. Liliana Segre ha into Chiara Ferragni a visitare il MemorialeShoah di Milano. Un invito rivolto dalle pagine del quotidiano La Repubblica in occasionevisitain via Ferrante Aporti. Un luogo rimasto nella storia perché lì si trovano i binari da dove partivano i trenimorte, quelli che portavano ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Chiara Ferragni, storia di un successo ...

Advertising

Mahmood_Music : Pensare che fra poco salirò sul palco dove ho visto i più bei concerti della mia vita mi fa uno strano effetto MIL… - EnricoTurcato : Visto che è molto inflazionata la narrazione della Juventus “brutta e cattiva”, che lascia Paulo #Dybala in mezzo a… - borghi_claudio : E visto che voi ci siete noi ci saremo sempre di più. Giovedì quindi ricambio la visita di @AlbertoBagnai a Como e… - 21fc1b31328d42f : @sissiisissi2 Io lo schifo che ho visto e sto vedendo in questi ultimi anni non so ancora come sono ancora in Itali… - dottorlabo : @Maddalenapareti Infatti ho visto diverse e spiacevoli citazioni. Non funziona così! Peccato. Hai la mia solidariet… -