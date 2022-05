‘Ho rispetto per l’acqua’, al via campagna contro lo spreco (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sensibilizzare sull’uso consapevole della risorsa idrica: questo l’obiettivo della campagna istituzionale ‘Ho rispetto per l’acqua’ (www.horispettoperlacqua.it), promossa dal ministero della Transizione ecologica. Dodici tappe in dodici città d’Italia e uno spot per fornire informazioni, strumenti e proporre azioni concrete e immediate per preservare la risorsa acqua e diffondere maggiormente lo strumento dei contabilizzatori. Il Tour H2ORoad, che partirà il 23 maggio da Milano per poi spostarsi a Torino e Venezia (https://www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/), prevede workshop tecnici in presenza, riservati agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori e infopoint nelle principali piazze ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sensibilizzare sull’uso consapevole della risorsa idrica: questo l’obiettivo dellaistituzionale ‘Hoper(www.hoperlacqua.it), promossa dal ministero della Transizione ecologica. Dodici tappe in dodici città d’Italia e uno spot per fornire informazioni, strumenti e proporre azioni concrete e immediate per preservare la risorsa acqua e diffondere maggiormente lo strumento dei contabilizzatori. Il Tour H2ORoad, che partirà il 23 maggio da Milano per poi spostarsi a Torino e Venezia (https://www.hoperlacqua.it/h2oroad/), prevede workshop tecnici in presenza, riservati agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori e infopoint nelle principali piazze ...

