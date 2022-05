“Ho fatto i provini per La Pupa e il Secchione”: ci ha ripensato all’ultimo minuto, Barbara D’Urso rifiutata (Di mercoledì 18 maggio 2022) Due di picche clamoroso per la conduttrice Barbara D’Urso prima dell’ultima edizione de La Pupa ed il Secchione: il retroscena La conduttrice Barbara D’Urso (screenshot Mediaset Infinity)Sono ormai diverse settimane che si è conclusa questa edizione non molto fortunata de La Pupa ed il Secchione. Il format ha visto il ritorno in prima serata di Barbara D’Urso ma sua una rete per lei inedita ovvero Italia 1. Per la conduttrice non è stato semplice gestire anche il cast a causa di alcuni colpi di scena: incidenti, positività al Covid e sostituzioni urgenti. In aggiunta in queste ore è emerso un retroscena su di una nota influencer che si sarebbe rifiutata di prendere parte al noto format. Si tratta di ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Due di picche clamoroso per la conduttriceprima dell’ultima edizione de Laed il: il retroscena La conduttrice(screenshot Mediaset Infinity)Sono ormai diverse settimane che si è conclusa questa edizione non molto fortunata de Laed il. Il format ha visto il ritorno in prima serata dima sua una rete per lei inedita ovvero Italia 1. Per la conduttrice non è stato semplice gestire anche il cast a causa di alcuni colpi di scena: incidenti, positività al Covid e sostituzioni urgenti. In aggiunta in queste ore è emerso un retroscena su di una nota influencer che si sarebbedi prendere parte al noto format. Si tratta di ...

Advertising

BianchiAnnaMar1 : @rollersk8er_24 Ma chi cavolo sei? Una Celentano di Amici? Tommy all'accademia di Genova ha preso un diploma, per a… - dontmind4me : non io che mi sto salvando tutti i video di tik tok di quelli che hanno fatto l'iscrizione ai provini dell'anno pro… - b_e__A : @giulw0nderland @per_il_aria penso anch'io. anche ammirare tutto in realtà l'aveva suonata e cantata ai provini (ha… - MrReallyFat1 : @FBiasin Bravo ...bravo....sta facendo i provini per Zelig??? Ha fatto la battuta???. Complimenti....vivissimi. Peggio di Feltri.. - francescaturnu : @beccos5 Non è necessario essere 1.70, informati??hai fatto provini sì?! -