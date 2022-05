Haas, Magnussen e Schumacher pronti per il Gran Premio di Spagna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova tappa della Formula 1. Questa volta, il Circus delle quattro ruote farà visita alla Spagna, sfrecciando sul tracciato di Montmelò. A Barcellona la scuderia Haas è in cerca di nuove conferme. Kevin Magnussen e Mick Schumacher hanno parlato del prossimo impegno spiegando cosa si aspettano dal prossimo weekend. Haas, le dichiarazioni di Kevin Magnussen e Mick Schumacher in vista del Gran Premio di Spagna “Questa è la pista che forse conosco meglio di tutte in F1 – ha ammesso Kevin Magnussen – quindi non credo sia un danno così Grande il fatto di non aver guidato nei test. La vettura si è comportata molto bene in tutti e cinque i circuiti in cui siamo stati, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova tappa della Formula 1. Questa volta, il Circus delle quattro ruote farà visita alla, sfrecciando sul tracciato di Montmelò. A Barcellona la scuderiaè in cerca di nuove conferme. Kevine Mickhanno parlato del prossimo impegno spiegando cosa si aspettano dal prossimo weekend., le dichiarazioni di Kevine Mickin vista deldi“Questa è la pista che forse conosco meglio di tutte in F1 – ha ammesso Kevin– quindi non credo sia un danno cosìde il fatto di non aver guidato nei test. La vettura si è comportata molto bene in tutti e cinque i circuiti in cui siamo stati, ...

