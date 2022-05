Guerra Russia-Ucraina, il soldato russo Vadim si dichiara colpevole di crimini di guerra. Espulsi 24 diplomatici italiani. Di Maio: “Ambasciata a Mosca resta operativa per de-escalation” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Distrutta la sinagoga di Mariupol. Zelensky estende di 90 giorni la legge marziale. Consegnata da Finlandia e Svezia la richiesta di adesione alla Nato. Draghi: rendiamola celere. Il parlamento russo pensa il ritiro da Oms e Wto Leggi su lastampa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Distrutta la sinagoga di Mariupol. Zelensky estende di 90 giorni la legge marziale. Consegnata da Finlandia e Svezia la richiesta di adesione alla Nato. Draghi: rendiamola celere. Il parlamentopensa il ritiro da Oms e Wto

