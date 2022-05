Guerra Russia-Ucraina, come l’esercito di Kiev ha fatto saltare il ponte sul Seversky Donets per fermare l’avanzata dei soldati di Mosca – Video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle immagini l’esercito ucraino fa saltare in aria uno dei ponti sul fiume Seversky Donets, nella nella regione di Luhansk, per impedire all’esercito russo di avanzare a SeveroDonetsk e Lysychansk. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle immaginiucraino fain aria uno dei ponti sul fiume, nella nella regione di Luhansk, per impedire alrusso di avanzare a Severok e Lysychansk. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

