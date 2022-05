Guerra in Ucraina, Mosca chiama migliaia di ceceni per sopperire alle perdite (Di mercoledì 18 maggio 2022) Londra – ”Nonostante le forze russe abbiano assediato Mariupol per oltre dieci settimane, la resistenza ha rinviato la conquista della città da parte della Russia”. Lo scrive l’intelligence britannica nel suo ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina, parlando di ”frustrazione” per le truppe inviate da Mosca e di ”perdite di uomini tra le forze russe”. A questo punto, scrive l’intelligence di Londra, ”nel tentativo di avere la meglio sulla resistenza Ucraina, la Russia ha fatto un notevole uso di altro personale. Questo ha portato a un notevole dispiegamento di forze cecene”, ovvero ”diverse migliaia di combattenti concentrati soprattutto a Mariupol e Luhansk”. I ceceni, prosegue l’intellligence britannica, sono ”combattenti volontari e uomini della Guardia nazionale”. E la loro ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022) Londra – ”Nonostante le forze russe abbiano assediato Mariupol per oltre dieci settimane, la resistenza ha rinviato la conquista della città da parte della Russia”. Lo scrive l’intelligence britannica nel suo ultimo rapporto sulla situazione in, parlando di ”frustrazione” per le truppe inviate dae di ”di uomini tra le forze russe”. A questo punto, scrive l’intelligence di Londra, ”nel tentativo di avere la meglio sulla resistenza, la Russia ha fatto un notevole uso di altro personale. Questo ha portato a un notevole dispiegamento di forze cecene”, ovvero ”diversedi combattenti concentrati soprattutto a Mariupol e Luhansk”. I, prosegue l’intellligence britannica, sono ”combattenti volontari e uomini della Guardia nazionale”. E la loro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - PapaItaliano4 : RT @carmelopalma: Come previsto, l’Italia è diventata l'unico paese dell'Occidente con una solida maggioranza parlamentare contraria all'in… - serebellardinel : @Bersani:'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a Putin, io dico che noi non ci siamo perché q… -