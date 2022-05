Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. La Russia ha convocato l?ambasciatore italiano. Draghi riceve la premier finlandese Sanna Marin (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerra in Ucraina, la diretta. Tra Kiev e Mosca è gelo. Sospesa ogni forma di negoziato, si affrettano a spiegare dal Cremlino. E la crisi diplomatica si rispecchia anche nelle zone... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 maggio 2022)in, la diretta. Tra Kiev e Mosca è gelo. Sospesa ogni forma di negoziato, si affrettano a spiegare dal Cremlino. E la crisi diplomatica si rispecchia anche nelle zone...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - papillonpa : @Ariachetira Dopo la resa di azovstal , chi vuole la pace? La pace deve volerla l'Ucraina! Il mondo sta alla fines… - angela_massi : RT @Astrusa__: Dice che le esercitazioni in Sardegna non c'entrano niente con la guerra in Ucraina, sono 'normale routine'. Ah vabbè se è n… -