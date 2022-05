Guerra in Ucraina, il ministero della Difesa russo diffonde un altro video sulla “resa” di Azovstal: militari perquisiti e poi messi sui bus (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un nuovo video con militari ucraini, tra i quali donne, che lasciano le acciaierie Azovstal a Mariupol e “si arrendono” all’esercito russo. Lo riferisce Interfax. Il filmato mostra i soldati ucraini che vengono perquisiti e messi su alcuni autobus, mentre i feriti vengono spostati in ambulanze. Il convoglio di autobus viaggia con la scorta di un veicolo corazzato russo e un altro della polizia militare russa. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, 694 soldati ucraini di Azovstal si sono arresi nelle ultime 24 ore, 959 dal 16 maggio. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilha pubblicato un nuovoconucraini, tra i quali donne, che lasciano le acciaieriea Mariupol e “si arrendono” all’esercito. Lo riferisce Interfax. Il filmato mostra i soldati ucraini che vengonosu alcuni autobus, mentre i feriti vengono spostati in ambulanze. Il convoglio di autobus viaggia con la scorta di un veicolo corazzatoe unpolizia militare russa. Secondo ildi Mosca, 694 soldati ucraini disi sono arresi nelle ultime 24 ore, 959 dal 16 maggio. L'articolo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - StefanoFassina : Le riserve russe in valuta si impennano. Le sanzioni sono “un autogol gigante”, scrive @EuroBriefing Ma inviamo sem… - lercionotizie : #ultimora Ucraina: nave da guerra russa colpita grazie a coordinate trovate su Google maps -