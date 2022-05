Grey’s Anatomy 18: svelato il finale, nessuno ci avrebbe mai pensato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grey’s Anatomy 18: svelato il finale di stagione. Cosa succederà tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital? Manca sempre meno al finale di stagione di Grey’ Anatomy 18. Pochi mesi fa, è stata ufficializzata la 19° ed i fan si dividono: c’è chi spera che sia l’ultima, chi invece spera che ce ne sia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 maggio 2022)18:ildi stagione. Cosa succederà tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital? Manca sempre meno aldi stagione di Grey’18. Pochi mesi fa, è stata ufficializzata la 19° ed i fan si dividono: c’è chi spera che sia l’ultima, chi invece spera che ce ne sia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CODEMlNO : saranno tipo tre settimane che non guardo grey’s anatomy forse sono guarita???? - idontcare__95 : @Morena_3v Preferita non lo so. Quella che guardo da più tempo sicuramente Grey’s Anatomy STATE OF SOLEIL - GiuliaChiara12 : RT @lssz21: Il fatto che la loro amicizia vada oltre Grey’s anatomy>>>>> Alfonso, loro sono la mia vita #GreysAnatomy - iitschiarahere : RT @lssz21: Il fatto che la loro amicizia vada oltre Grey’s anatomy>>>>> Alfonso, loro sono la mia vita #GreysAnatomy - camiluddsx : RT @lssz21: Il fatto che la loro amicizia vada oltre Grey’s anatomy>>>>> Alfonso, loro sono la mia vita #GreysAnatomy -