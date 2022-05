Gravina: "Zero possibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali in Qatar" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gravina: ''In percentuale sono Zero le possibilità dell'Italia di andare al Mondiale'' Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa post Consiglio Federale, ha riferito sulle chance dell'Italia di essere ripescata per il Mondiale in caso di squalifica dell'Ecuador.. Queste le sue parole: ''In percentuale sono Zero le possibilità di andare al Mondiale", L'Europa ha 13 posti disponibili e sono tutti occupati -afferma Gravina -. Se si libera un posto in Sud America, andrà una sudamericana. Abbiamo provato a sentire la Fifa per avere un momento di ebbrezza, ma è finita lì". Poi una riflessione su com'è possibile che chi vinca l'Europeo non partecipi di diritto: "Oggi le regole del gioco sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022): ''In percentuale sonoledell'di andare al Mondiale'' Gabriele, presidente della Figc, durante la conferenza stampa post Consiglio Federale, ha riferito sulle chance dell'di essereper il Mondiale in caso di squalifica dell'Ecuador.. Queste le sue parole: ''In percentuale sonoledi andare al Mondiale", L'Europa ha 13 posti disponibili e sono tutti occupati -afferma-. Se si libera un posto in Sud America, andrà una sudamericana. Abbiamo provato a sentire la Fifa per avere un momento di ebbrezza, ma è finita lì". Poi una riflessione su com'è possibile che chi vinca l'Europeo non partecipi di diritto: "Oggi le regole del gioco sono ...

Advertising

sportface2016 : +++#Italia ripescata ai Mondiali, #Gravina fa chiarezza: 'Zero possibilità, abbiamo parlato con la #Fifa'+++ - imgiovannim : RT @sportface2016: +++#Italia ripescata ai Mondiali, #Gravina fa chiarezza: 'Zero possibilità, abbiamo parlato con la #Fifa'+++ - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Italia ripescata ai Mondiali in Qatar? Abbiamo parlato con la FIFA, ci sono zero possibilità» - TUTTOJUVE_COM : Gravina: 'Plusvalenze? Bisogna dimostrare atteggiamento fraudolento, stiamo cercando rimedio. Italia ripescata ai M… - infoitsport : Gravina: 'Possibilità di ripescaggio ai Mondiali? Zero' -