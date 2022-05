Gravina chiude la porta all’Italia | “zero possibilità di ripescaggio al Mondiale”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutte notizie per la Nazionale italiana: le speranze dialin Qatar sono pari allo, almeno secondo quanto dichiarato dal presidente della Figc Gabriele. “diin caso di esclusione dell’Ecuador?. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa”, ha detto. “In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito”. Il caso che ha scatenato le ultime voci riguarda il ricorso presentato dalla Federcalcio cilena in riferimento a Byron ...