Grande Fratello Vip 7: opinionisti top, si vocifera su di loro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grande Fratello Vip 7, opinionisti top: si vocifera sulla loro presenza a partire dal prossimo anno, ecco i rumors per il reality show. Finito lo scorso marzo, il Grande Fratello Vip 6 ha intrattenuto il pubblico per circa sette mesi, davvero un periodo lunghissimo; dopo lo spazio lasciato a L'Isola de Famosi e la pausa estiva, il programma di Signorini tornerà con una nuova edizione, sempre piena di 'vipponi'. Chi con Signorini?Inutile dire come ci sia già grandissima curiosità nel sapere chi saranno i concorrenti del prossimo anno, ma non solo; molto interesse lo destano anche gli opinionisti in studio. Chi ci sarà? Ecco i rumors.

