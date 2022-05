Governo, M5S evoca spettro crisi ‘al Senato vendetta’ (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Non è lo strappo definitivo, né l’antipasto di un’uscita dal Governo. Ma i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza, dopo il voto in Commissione Esteri che ha regalato la presidenza a Stefania Craxi ‘beffando’ il pentastellato Ettore Licheri con 12 voti contro 9, non sono mai stati così tesi. E nel Movimento sale il pressing dell’ala contiana per chiedere al leader di interrompere il sostegno M5S all’esecutivo di Mario Draghi. Appreso il risultato della votazione, Giuseppe Conte va su tutte le furie e convoca d’urgenza il Consiglio nazionale 5 Stelle. “Giuseppe, è una vendetta per la posizione che abbiamo assunto sull’invio delle armi all’Ucraina”, il refrain della riunione. Al termine dell’incontro l’ex premier si presenta alle telecamere e parla di “patti e regole violati”, di metodo “opaco e surrettizio”: “Oggi – rimarca Conte – ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Non è lo strappo definitivo, né l’antipasto di un’uscita dal. Ma i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza, dopo il voto in Commissione Esteri che ha regalato la presidenza a Stefania Craxi ‘beffando’ il pentastellato Ettore Licheri con 12 voti contro 9, non sono mai stati così tesi. E nel Movimento sale il pressing dell’ala contiana per chiedere al leader di interrompere il sostegno M5S all’esecutivo di Mario Draghi. Appreso il risultato della votazione, Giuseppe Conte va su tutte le furie e convoca d’urgenza il Consiglio nazionale 5 Stelle. “Giuseppe, è una vendetta per la posizione che abbiamo assunto sull’invio delle armi all’Ucraina”, il refrain della riunione. Al termine dell’incontro l’ex premier si presenta alle telecamere e parla di “patti e regole violati”, di metodo “opaco e surrettizio”: “Oggi – rimarca Conte – ...

