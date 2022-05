Governo, Letta: “Troppi incidenti, così si deraglia” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Gli incidenti si stanno accumulando e per la mia esperienza Troppi incidenti possono far deragliare la macchina del Governo”. così il segretario del Pd, Enrico Letta, alla presentazione del libro di Giovanni Orsina ‘Una democrazia eccentrica’. “Uso questa occasione per richiamare tutti gli attori di questa vicenda, a partire da noi, a sapere che siamo in un momento in cui occorre evitare nuovi incidenti e non aggiungerne altri sennò non si da va a finire”. “Se si accumulano incidenti uno dopo l’altro si va fuori strada ed è, poi, difficile rimettere la macchina in carreggiata. C’è bisogno di una seria messa a punto in questi momenti di uscita dalla carreggiata”. Per la fase che stiamo vivendo “il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Glisi stanno accumulando e per la mia esperienzapossono farre la macchina del”.il segretario del Pd, Enrico, alla presentazione del libro di Giovanni Orsina ‘Una democrazia eccentrica’. “Uso questa occasione per richiamare tutti gli attori di questa vicenda, a partire da noi, a sapere che siamo in un momento in cui occorre evitare nuovie non aggiungerne altri sennò non si da va a finire”. “Se si accumulanouno dopo l’altro si va fuori strada ed è, poi, difficile rimettere la macchina in carreggiata. C’è bisogno di una seria messa a punto in questi momenti di uscita dalla carreggiata”. Per la fase che stiamo vivendo “il ...

