Governo Kiev denuncia: "Segnalati 60 stupri su bimbi" (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Riceviamo circa 700 chiamate al giorno e abbiamo già raccolto la segnalazione di circa 43mila crimini di guerra. Sono almeno 200 le violenze sessuali sui cittadini e in 60 casi si tratta di bimbi". Queste le parole di Lyudmila Denisova, ex Ministra, che a maggio 2022 è stata eletta difensore civico dei Diritti Umani nel parlamento ucraino. La politica di origine russa è stata accolta il 18 maggio dal presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. Vi raccomandiamo... Madonna di Kiev: la donna ucraina che allatta diventa un simbolo di culto La foto scattata dal giornalista András Földes è diventata un disegno dell'artista Maryna Solomennykova e ha infine trovato casa in una chiesa d... Denisova ha fornito alcune cifre che ...

