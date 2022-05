(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Riassumendo: i 5S eleggono il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la?!li ail”. Così Carlosu twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Governo, Calenda attacca Giuseppe Conte: “Il M5s scelga se stare dentro o fuori. Ultimatum dell’ex premier insoppor… - petergomezblog : Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Forza Italia. Prossimo governo? L… - fattoquotidiano : Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Fi. Prossimo governo? Larghe inte… - Adnkronos : #Calenda contro la rabbia del #M5S per Stefania Craxi al #Senato: 'Crisi? Ma mandiamo i 5 Stelle a spazzare il mare… - italiaserait : Governo, Calenda: “Crisi? Ma mandiamo M5S a spazzare il mare” -

Ora occorre spingere per la pace e questa spinta illa sta portando avanti: questo diremo ... senza citare Renzi,, Bonino o i grillini: Io sono convinto che la destra andrà unita, ...Con le sirene di Carloche riecheggiano per far seguire ai ministri la traiettoria di un ... "Questa è una polizza vita sul cammino delDraghi. Anche il partito di Salvini teme di ...poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la crisi! Mandiamoli a ...Il sondaggista: "Ha ulteriori margini se rafforza il suo ruolo nel Ppe. Sull'Ucraina pone il dialogo prima di tutto: una narrazione efficace" ...