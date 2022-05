Gli Usa: «Per Mosca il colloquio Blinken-Lavrov ora non è costruttivo». Zelensky a Cannes cita Chaplin (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Usa, alla luce delle posizioni espresse da Mosca, non credono che un eventuale colloquio tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ed il segretario di Stato, Antony Blinken, sarebbe costruttivo in questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. «La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretario Blinken ed il ministro degli Esteri Lavrov sarebbe costruttiva nelle attuali circostanze», ha detto Price durante una conferenza stampa. Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo non si parlano dallo scorso febbraio. LEGGI ANCHE Putin: Occidente verso il suicidio energetico. L'Eni apre un conto in rubli presso Gazprom Bank Finlandia e Svezia nella ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Usa, alla luce delle posizioni espresse da, non credono che un eventualetra il ministro degli Esteri russo, Sergei, ed il segretario di Stato, Antony, sarebbein questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. «La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretarioed il ministro degli Esterisarebbe costruttiva nelle attuali circostanze», ha detto Price durante una conferenza stampa. Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo non si parlano dallo scorso febbraio. LEGGI ANCHE Putin: Occidente verso il suicidio energetico. L'Eni apre un conto in rubli presso Gazprom Bank Finlandia e Svezia nella ...

Advertising

fanpage : Nel nostro Paese sono in circolazione milioni di armi da fuoco non solo per la caccia. Senza troppe difficoltà si p… - GiovaQuez : Tarquinio: 'Ditemi una guerra dopo il '45 che ha creato più democrazia e libertà per le persone che l'hanno subita'… - Agenzia_Ansa : Sale il livello di allerta Covid a New York, ora è 'alto'. Gli Usa approvano il vaccino Pfizer per i bambini fra i… - Stefano_Etrusko : @Deputatipd @EnricoLetta @pdnetwork La pace secondo il PD è mandare armi. Anche gli Usa esportano pace a suon di bo… - _MaxFree_ : RT @ilfattovideo: Assange, Maurizi: “Gli Usa vogliono vendicarsi e mandare un messaggio a chi svela i loro segreti”. Noury: “Estradizione?… -