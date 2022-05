“Giustizia per tutti”: tutti dettagli della serie con Raoul Bova su Canale 5 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al via mercoledì 18 maggio, in prima serata, “Giustizia per tutti” la nuovissima serie tv di Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, “Giustizia per tutti” è ambienta nella città di Torino, location esclusiva delle riprese della serie. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte. Giustizia per tutti: trama della serie con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al via mercoledì 18 maggio, in prima serata, “per” la nuovissimatv di5 che vede protagonista, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, “per” è ambienta nella città di Torino, location esclusiva delle riprese. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.per: tramacon ...

Advertising

amnestyitalia : Per i crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Afghanistan e in Iraq nessuno è stato portato davanti… - LegaSalvini : MENO 26! ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, IL 12 GIUGNO IO DICO SÌ: CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ ?? Un voto per cambiare finalme… - FranAltomare : Ora ditemi come potete essere felici con 31 gradi a maggio senza che io vada dritto in questura per lasciare che la… - RivistaLaFionda : Le vie della #pace in tempo di #guerra. Le vie di una resistenza e di una riscossa per una nuova speranza politica… - CarloSantaroni : RT @BenedettaFrucci: Tante autorevoli voci in ricordo di Enzo Tortora e per il sì ai referendum sulla giustizia oggi in Piazza Montecitorio… -