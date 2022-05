Giustizia per tutti: trama, quando inizia e quante puntate della fiction con Raoul Bova (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giustizia per tutti: è la nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista assoluto Raoul Bova, che sta vivendo un periodo intenso visto che è anche su Rai uno con Don Matteo. Giustizia per tutti: trama Una nuova fiction per Raoul Bova: nel 2022 dopo Don Matteo ecco Giustizia per tutti. La serie narra la storia di Roberto (Raoul Bova), fotografo stimato, che viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando la scena dell’omicidio. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere Giustizia. Cerca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022)per: è la nuovadi Canale 5 che ha come protagonista assoluto, che sta vivendo un periodo intenso visto che è anche su Rai uno con Don Matteo.perUna nuovaper: nel 2022 dopo Don Matteo eccoper. La serie narra la storia di Roberto (), fotografo stimato, che viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando la scena dell’omicidio. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere. Cerca ...

