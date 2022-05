Giustizia per tutti, stasera in tv la prima puntata della fiction: trama, quante puntate sono, storia vera e cast attori (Di mercoledì 18 maggio 2022) Prenderà il via questa sera su Canale 5 una nuova fiction, Giustizia per tutti, che vede protagonista Raoul Bova, affiancato nell’avventura dalla compagna Rocio Munoz Morales. Una serie tv che terrà compagnia ai telespettatori per ben tre serate, tra mistero e passato ingombrante: ma cosa accadrà nella prima puntata? La trama di Giustizia per tutti su Canale 5 La serie, Giustizia per tutti, racconta la storia di Roberto, un fotografo stimato che viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando di fatto la scena dell’omicidio. Ma Roberto non si arrende, vuole Giustizia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Prenderà il via questa sera su Canale 5 una nuovaper, che vede protagonista Raoul Bova, affiancato nell’avventura dalla compagna Rocio Munoz Morales. Una serie tv che terrà compagnia ai telespettatori per ben tre serate, tra mistero e passato ingombrante: ma cosa accadrà nella? Ladipersu Canale 5 La serie,per, racconta ladi Roberto, un fotografo stimato che viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando di fatto la scena dell’omicidio. Ma Roberto non si arrende, vuole, ...

Advertising

amnestyitalia : Per i crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Afghanistan e in Iraq nessuno è stato portato davanti… - LegaSalvini : MENO 26! ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, IL 12 GIUGNO IO DICO SÌ: CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ ?? Un voto per cambiare finalme… - TeresaBellanova : La vicenda che ha coinvolto, spezzato la vita di Enzo Tortora e messa a dura prova la sua famiglia è una ferita anc… - MrSoul37734520 : @elevisconti E tu vorrai giustizia per i crimini denunciati da OCSE e Amnesty da i nazisti buoni gialloblù? - famaisano : Ci vediamo il 25 maggio a #Bologna per parlare di vite distrutte da un sistema giudiziario da riformare. Il 12 Giug… -