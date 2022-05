GIUSTIZIA PER TUTTI: RAOUL BOVA INDAGA ANCHE SU CANALE 5, MA SENZA LA TONACA (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una collocazione geniale per “GIUSTIZIA per TUTTI“, la nuova serie di CANALE 5 con RAOUL BOVA che debutta mercoledì 18 maggio a “panino” tra il raddoppio di “Don Matteo” su Rai1, che per le ultime puntate va in onda di martedì e giovedì. Niente TONACA per BOVA, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, “GIUSTIZIA per TUTTI” è ambienta nella città di Torino, location esclusiva delle riprese della serie. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte. GIUSTIZIA PER TUTTI: TRAMA La ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una collocazione geniale per “per“, la nuova serie di5 conche debutta mercoledì 18 maggio a “panino” tra il raddoppio di “Don Matteo” su Rai1, che per le ultime puntate va in onda di martedì e giovedì. Nienteper, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, “per” è ambienta nella città di Torino, location esclusiva delle riprese della serie. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.PER: TRAMA La ...

