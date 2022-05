Giustizia per tutti, Raoul Bova e Rocio da stasera su Canale 5: trama e cast della serie (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giustizia per tutti debutterà stasera mercoledì 18 maggio su Canale 5 e vedrà come protagonisti Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La serie porterà sul piccolo schermo una storia di battaglia civile, in favore della redenzione. Ecco dunque cosa aspettarsi stasera in prima serata. In contemporanea con Don Matteo 13, Raoul Bova torna ad essere il protagonista della rete ammiraglia di Mediaset. Dopo il successo di Buongiorno, mamma!, l’interprete romano ci intratterrà con Giustizia per tutti. Accanto a lui, nel legal drama targato Canale 5, la compagna Rocio Munoz Morales, designata di recente come madrina ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022)perdebutteràmercoledì 18 maggio su5 e vedrà come protagonistiMunoz Morales. Laporterà sul piccolo schermo una storia di battaglia civile, in favoreredenzione. Ecco dunque cosa aspettarsiin prima serata. In contemporanea con Don Matteo 13,torna ad essere il protagonistarete ammiraglia di Mediaset. Dopo il successo di Buongiorno, mamma!, l’interprete romano ci intratterrà conper. Accanto a lui, nel legal drama targato5, la compagnaMunoz Morales, designata di recente come madrina ...

