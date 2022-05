Giustizia per tutti prima puntata: trama e anticipazioni 18 maggio 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giustizia PER tutti prima puntata. Da mercoledì 18 maggio 2022 arriva su Canale 5 la serie tv con protagonista Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Scopri trama e anticipazioni sul nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Giustizia per tutti trama prima puntata. Condannato ingiustamente dell’assassinio di sua moglie, dopo dieci anni Roberto Beltrami (Raoul Bova) riesce a dimostrare la propria innocenza. Quando l’avvocatessa Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) gli propone di lavorare per lui, Roberto chiede di poter scegliere il suo primo assistito: un piccolo malvivente accusato di omicidio che potrebbe avere qualche informazione sulla morte ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)PER. Da mercoledì 18arriva su Canale 5 la serie tv con protagonista Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Scoprisul nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGper. Condannato ingiustamente dell’assassinio di sua moglie, dopo dieci anni Roberto Beltrami (Raoul Bova) riesce a dimostrare la propria innocenza. Quando l’avvocatessa Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) gli propone di lavorare per lui, Roberto chiede di poter scegliere il suo primo assistito: un piccolo malvivente accusato di omicidio che potrebbe avere qualche informazione sulla morte ...

