Giustizia per tutti: le anticipazioni della prima puntata (Di mercoledì 18 maggio 2022) Condannato ingiustamente per l'omicidio di sua moglie Beatrice, il fotografo Roberto Beltrami non ha mai perso la speranza di dimostrare la propria innocenza: ha studiato Giurisprudenza in carcere e dopo dieci anni di detenzione è riuscito a far riaprire il suo caso. Comincia proprio il giorno in cui il protagonista esce di prigione e riassapora la libertà, la prima puntata di Giustizia per tutti, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, ambientata a Torino. Una storia di riscatto e di amore, in cui Roberto da una parte aiuta chi, come lui, è vittima di ingiustizie e dall'altra ha un preciso obiettivo in mente: trovare il vero assassino della moglie. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda mercoledì 18 maggio.

