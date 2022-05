Giustizia per tutti, dov’è stato girato? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non mancano le location esterne, in Giustizia per tutti, la nuova fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 18 maggio 2022. L’attore ed il resto del cast hanno passato numerose settimane in Piemonte per realizzare il legal drama con protagonista Roberto (Bova), ex fotoreporter che cerca la verità sull’omicidio della moglie. Ma dov’è stato girato Giustizia per tutti? La location principale è Torino: la città ospita numerose delle location utilizzate per le scene in esterna. Ad esempio, la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno alle Vallette, dove è stato riprodotto il Carcere; gli Uffici del Giudice di Pace, sempre alle Vallette, che nella finzione è divenuto il commissariato; lo Studio Legale dell’Avvocato Luca Olivetti. ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non mancano le location esterne, inper, la nuova fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 18 maggio 2022. L’attore ed il resto del cast hanno passato numerose settimane in Piemonte per realizzare il legal drama con protagonista Roberto (Bova), ex fotoreporter che cerca la verità sull’omicidio della moglie. Maper? La location principale è Torino: la città ospita numerose delle location utilizzate per le scene in esterna. Ad esempio, la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno alle Vallette, dove èriprodotto il Carcere; gli Uffici del Giudice di Pace, sempre alle Vallette, che nella finzione è divenuto il commissariato; lo Studio Legale dell’Avvocato Luca Olivetti. ...

