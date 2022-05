(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Enzoera un uomo perbene, un professionista affermato. 34la sua, pensiamo a lui, la sua vicenda umana fa sanguinareil cuore per come venne stritolato da un'assurda macchina della, fatta di finti pentiti, di imperizia dei giudici e di difese corporative. Allora come oggi, laè:della, da perseguire ovunque sia possibile, in Parlamento e nel Paese. Da liberale, amico dei Radicali, ho l'orgoglio di pensare che la mia tradizione politica fu sempre con Enzo, soprattutto durante quei mesi terribili”. Lo scrive sui social il senatore Pd Andrea

Nel Pd la linea del segretario sullanon raccoglie consenso unanime. È pronta una ... da Stefano Ceccanti a Enrico Morando, e per finire Andreache al termine della direzione ha ......confermando la posizione dem - ovvero 5 no ai quesiti - ma nel rispetto delle scelte dei singoli. Il Pd, ha detto, 'non è una caserma'. Andando così incontro a quanti, da Andreaa ... Giustizia: Marcucci, '34 anni dopo morte Tortora parola magica è ancora riforma' Alla direzione del Pd il leader smentisce i riformisti del suo partito che appoggiano i referendum: le leggi si cambiano in Parlamento. E apre sulla riforma elettorale ...Roma – I Cinque stelle e il campo progressista restano gli obiettivi per le elezioni 2023. Nonostante le continue prese di distanza di Giuseppe Conte dal governo e dal Pd, Enrico Letta scommette ancor ...