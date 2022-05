Giugliano in Lega Pro, piazza in delirio all’arrivo della squadra: “Domenica tutti allo stadio” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giugliano. Un tripudio in piazza Matteotti questa sera per festeggiare il passaggio del Giugliano calcio in Lega Pro. L’arrivo della squadra dopo la vittoria a Monterotondo è stato accolto da centinaia di persone tra ultras, famiglie, giovani, bambini. Giugliano in serie C Il ritorno dei beniamini giallo blu è stato atteso per qualche ora poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 18 maggio 2022). Un tripudio inMatteotti questa sera per festeggiare il passaggio delcalcio inPro. L’arrivodopo la vittoria a Monterotondo è stato accolto da centinaia di persone tra ultras, famiglie, giovani, bambini.in serie C Il ritorno dei beniamini giblu è stato atteso per qualche ora poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Chiariello_CS : RT @SportdelSud: ??? Grazie alla vittoria per 3-0 in casa del Real Monterotondo, il #Giugliano conquista matematicamente la promozione in #S… - puntomagazine : Giugliano torna in Serie C (Lega Pro) con due turni di anticipo subendo solo 18 gol e con una differenza reti di 41… - ParliamoDiNews : Giugliano in Lega Pro: battuto il Monterotondo in trasferta. Festa in città #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano… - SportdelSud : ??? Grazie alla vittoria per 3-0 in casa del Real Monterotondo, il #Giugliano conquista matematicamente la promozion… - TuttoAvellinoit : Nuovo derby campano per la prossima stagione: il #Giugliano batte il Real #Monterotondo e viene promosso in Serie C -