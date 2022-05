Giro d'Italia. L'apparizione di Alberto Dainese (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l’arrivo della undicesima tappa del Giro d’Italia, davanti al microfono e alla telecamera della tivù, Alberto Dainese aveva lo sguardo incerto di chi non è abituato a ritrovarsi al centro dell’attenzione e di chi non si rende ancora bene conto di cosa è accaduto. Guardava a destra e a sinistra, quasi volesse scovare nel contesto che gli stava attorno qualche indizio che confermasse che quanto successo pochi minuti prima non fosse tutto uno scherzo. Che quelle mani che aveva staccato dal manubrio e alzato verso il cielo sotto il traguardo di Reggio Emilia, fossero davvero state staccate dal manubrio e alzato verso il cielo. La disabitudine alla vittoria crea sempre dubbi. O meglio, concede quello stupore che si perde una vittoria dopo l’altra. Le gote rosse, la voce claudicante, l’incertezza tra tu e lei, sono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l’arrivo della undicesima tappa deld’, davanti al microfono e alla telecamera della tivù,aveva lo sguardo incerto di chi non è abituato a ritrovarsi al centro dell’attenzione e di chi non si rende ancora bene conto di cosa è accaduto. Guardava a destra e a sinistra, quasi volesse scovare nel contesto che gli stava attorno qualche indizio che confermasse che quanto successo pochi minuti prima non fosse tutto uno scherzo. Che quelle mani che aveva staccato dal manubrio e alzato verso il cielo sotto il traguardo di Reggio Emilia, fossero davvero state staccate dal manubrio e alzato verso il cielo. La disabitudine alla vittoria crea sempre dubbi. O meglio, concede quello stupore che si perde una vittoria dopo l’altra. Le gote rosse, la voce claudicante, l’incertezza tra tu e lei, sono ...

