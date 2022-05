Giro d'Italia: la favola di Dainese, il primo italiano alla corsa rosa 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra Cavendish, Ewan e Gaviria... spunta Dainese. Il 24enne di Abano Terme ha sorpreso tutti e ha vinto l'11esima tappa del Giro d'Italia, Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203 km). Il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra Cavendish, Ewan e Gaviria... spunta. Il 24enne di Abano Terme ha sorpreso tutti e ha vinto l'11esima tappa deld', Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203 km). Il ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Ciclonlinecom : bici Giro d'Italia 2022 analisi tecnica novità e anteprima bici 2023 - bicitv : #Giro d’Italia: Alberto Dainese sfreccia a Reggio Emilia e regala la prima vittoria Italiana -