Giro d'Italia: Girmay si ritira per colpa del tappo dello spumante. Le news (Di mercoledì 18 maggio 2022) ... che dopo aver vinto la decima tappa del Giro si era ferito all'occhio sinistro nello stappare la bottiglia di spumante durante la cerimonia di premiazione, come riporta la Gazzetta dello Sport è ... Leggi su sport.sky (Di mercoledì 18 maggio 2022) ... che dopo aver vinto la decima tappa delsi era ferito all'occhio sinistro nello stappare la bottiglia didurante la cerimonia di premiazione, come riporta la GazzettaSport è ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - giroditalia : ???? After the rest day, the great spectacle of the Giro d'Italia is back, stage 10 is underway! ???? Dopo il giorno d… - Agenzia_Ansa : Giro d'Italia, Girmay nella storia: è il primo eritreo a vincere una tappa della corsa rosa. Battuto Van der Poel… - uikq86804 : RT @Eurosport_IT: ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di più:… - lavocedigenova : Giro d'Italia, AMT modifica il servizio già da mercoledì -