Giro D'Italia, Biniam Girmay beffato dalla bottiglia di spumante e costretto al ritiro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo aver vinto la tappa di ieri l'incidente dalla gioia alla beffa. Questo è quanto successo al ciclista eritreo Biniam Girmay. Prima il corridore della Intermarché-Wanty-Gober ha vinto la tappa di Jesi del Giro D'Italia poi è stato costretto al ritiro. Una motivo beffardo l'ha portato alla decisione. Dopo aver trionfato, durante i festeggiamenti Biniam Girmay è stato colpito all'occhio dal tappo dello spumante che stava aprendo. Un vero peccato per un personaggio che aveva già scritto una pagina di storia diventando il primo ciclista africano a vincere una tappa del Giro D'Italia. Biniam Girmay, dopo l'incidente, è stato subito portato in ospedale.

