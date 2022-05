Giro d’Italia 2022: tappa 18 maggio, streaming e diretta tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi, mercoledì 18 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con l’undicesima tappa, Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia, lunga 203 km e con un dislivello di soli 480m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il Giro, a cui seguirà, alle 12.20, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi, mercoledì 18, continuerà ilcon l’undicesima, Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia, lunga 203 km e con un dislivello di soli 480m totali. Come di consueto sarà in onda insulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.35 su RaiSport +HD (a questo link) con la rubrica Aspettando il, a cui seguirà, alle 12.20, lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link) con la continuazione della ...

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Agenzia_Ansa : Giro d'Italia, Girmay nella storia: è il primo eritreo a vincere una tappa della corsa rosa. Battuto Van der Poel… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - sportal_it : Biniam Girmay rassicura tutti dopo l'addio al Giro d'Italia - CyclingUpToDat3 : Preview - Giro d'Italia 2022 stage 11 -