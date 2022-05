Giro d’Italia 2022, risultati e ordine di arrivo undicesima tappa: Dainese trionfa a Reggio Emilia. Prima vittoria azzurra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alberto Dainese, 24enne azzurro, vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 km. È la Prima vittoria italiana in quest’edizione del Giro e la Prima sulle strade della Corsa Rosa per il giovane velocista del Team DSM. Dainese, autore di una volata stupenda, ha passato in tromba tutti gli altri grazie ad una sparata davvero impressionante. Primo dei battuti, Fernando Gaviria, che non ha potuto nulla contro la forza impressa dal veneto. A chiudere una giornata magica per l’Italia nella città del Tricolore, il terzo posto di Simone Consonni. CRONACA – Classica tappa di trasferimento con una fuga ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alberto, 24enne azzurro, vince l’del, la Santarcangelo di Romagna-di 203 km. È laitaliana in quest’edizione dele lasulle strade della Corsa Rosa per il giovane velocista del Team DSM., autore di una volata stupenda, ha passato in tromba tutti gli altri grazie ad una sparata davvero impressionante. Primo dei battuti, Fernando Gaviria, che non ha potuto nulla contro la forza impressa dal veneto. A chiudere una giornata magica per l’Italia nella città del Tricolore, il terzo posto di Simone Consonni. CRONACA – Classicadi trasferimento con una fuga ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - gdstwits : Giro d’Italia. Dainese vince l’undicesima tappa.Loper resta in Rosa - silvio55207973 : RT @Agenzia_Ansa: GIRO D'ITALIA I Girmay abbandonala corsa il giorno dopo la sua vittoria nella decima tappa. Il ciclista eritreo si è inf… -