Giro d'Italia 2022, parla Gianni Savio: "Le fughe sono la nostra specialità"

Un bilancio del Giro d'Italia 2022 dopo dieci tappe andate in archivio. Gianni Savio, patron del team Drone Hopper-Androni Giocattoli, si è detto soddisfatto della sua squadra che ha provato, durante lo svolgimento della corsa, ad andare sempre all'attacco. I tentativi di fuga varati dal team rossonero sono diventati un vero e proprio segno distintivo della formazione.

Le parole di Gianni Savio

Ecco alcuni passaggi dell'intervista realizzata da OA Sport a Gianni Savio: "È un Giro a mio avviso che non ha un grande favorito e questo lo dissi sin dall'inizio. Non ci sono i big e quindi un corridore come Pogacar o Bernal, ma credo che questo rechi maggior interesse."

