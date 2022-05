Giro d’Italia 2022, forfait Girmay: il tappo dello spumante costa caro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Binian Girmay non partirà quest’oggi per l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2022. L’eritreo, che ieri aveva ottenuto la prima vittoria di sempre di un africano nero in un grande Giro, si è ritirato per colpa di un trauma all’occhio sinistro. Durante la premiazione, infatti, il tappo dello spumante lo ha colpito costringendolo ad andare all’ospedale di Jesi. I danni non sembrano importanti ma la sua squadra ha preferito non correre rischi. VIDEO Girmay SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Biniannon partirà quest’oggi per l’undicesima tappa del. L’eritreo, che ieri aveva ottenuto la prima vittoria di sempre di un africano nero in un grande, si è ritirato per colpa di un trauma all’occhio sinistro. Durante la premiazione, infatti, illo ha colpito costringendolo ad andare all’ospedale di Jesi. I danni non sembrano importanti ma la sua squadra ha preferito non correre rischi. VIDEOSportFace.

