Giro d’Italia 2022 | Dainese | “Prima vittoria al Giro | ma di peso”

"Come è nata la mia passione? Dopo le medie non sono cresciuto e guardavo sempre ciclismo con i nonni. Speravo di correre al Giro e non ci credo ancora di essere riuscito a vincere. Fino all'ultima curva ero in decima posizione, ero un po' bloccato nel gruppo, poi sono riuscito ad uscire bene negli ultimi 30 metri. Sono due anni che corro, ma questa è la mia Prima vittoria di peso. Sono contento anche di essere il primo italiano a vincere. La dedico a tutti quelli che hanno creduto in me, anche più di me. È speciale". Queste le parole di Alberto Dainese, corridore del Team DSM, ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'undicesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Santarcangelo di Romagna-Reggio

