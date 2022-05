Giro d'Italia 105 : a Reggio Emilia, nell'undicesima tappa arriva, finalmente, il primo successo italiano con Alberto Dainese (Di mercoledì 18 maggio 2022) Abbiamo atteso ben 11 tappe per applaudire la prima vittoria Italiana a quest'edizione del Giro d'Italia numero 105 ! Peggio di questa volta, negli ultimi anni della Corsa Rosa era accaduto nel 2017, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Abbiamo atteso ben 11 tappe per applaudire la prima vittoriana a quest'edizione deld'numero 105 ! Peggio di questa volta, negli ultimi anni della Corsa Rosa era accaduto nel 2017, ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - GazzettaEmilia : Il #ParmigianoReggiano Protagonista del Giro D’italia #sport - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di più:… -