Girmay nella storia del Giro d’Italia | oggi si arriva a Reggio Emilia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Biniam(Intermarché-Wanty–Gobert Materiaux) taglia per primo il traguardo di Jesi e con merito, scrive una bella pagina delladel, che per la prima volta vede un corridore africano di colore, vincere una tappa. L’eritreo lo fa in bello stile, tanto da meritarsi l’apprezzamento di Matthieu Van der Poel (Alpecin-Fenix),to secondocircostanza. Terzo, invece, si è piazzato Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team). Di seguito i particolari dell’11a tappa, che porterà i corridori a. Analisi dell’11a tappa: Santarcangelo di Romagna –L’undicesima tappa del2022, ha una lunghezza di 203 chilometri e ...

Pescara - Jesi Vincesu Van der Poel, poi si infortuna con il tappo dello spumante Dalla ... Lascia il Giro uno dei protagonisti, che già aveva dato spettacolo a Budapestprima tappa, il 6 ...Si chiama Binianed è eritreo. Viene da Asmara. Ha soli 22 anni e questa primavera era ... Poi Bini passa a raccontarsi: "I miei genitori lavoranofalegnameria di famiglia e sono grandi ...Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Biniam Girmay non sarà al via oggi nell'11esima tappa del Giro d Italia, 203 km da Sant Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia. Il 22enne eritreo della ...Biniam Girmay è finito infatti in ospedale ... Solo in serata l'eritreo è tornato in albergo al termine dei controlli. Nella giornata di mercoledì, secondo quanto riferito dal team, lo staff sanitario ...