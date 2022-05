Giovanni Caccamo | età | Sanremo | fidanzata del cantante scoperto da Franco Battiato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi è, il cantautore che ha vinto il Festival die che è statoda: età,e rapporto conè nato l’8 dicembre 1990 a Modica, ha 31 anni ed è alto 180 centimetri. Dopo aver conseguito la maturità presso il liceo scientifico E. Fermi di Ragusa, si è iscritto alla Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano. Contestualmente, nel 2009, ha iniziato la sua esperienza in Rai entrando a far parte del cast di Music Gate. Nell’estate del 2012,ha incontratoche lo ha scelto per aprire i suoi ...