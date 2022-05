“Giornalista minacciato, aggredito e sbattuto al muro. E Pellegrini…”, tensione alla cena della Roma | VIDEO (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Roma è concentrata sul finale di stagione, in particolar modo è altissima l’attesa in vista della finale di Conference League. E’ tornato grande entusiasmo in casa giallorossa, i tifosi sono pronti a trascinare la squadra e il sogno è quello di tornare ad alzare un trofeo. I calciatori sono concentrati sulle ultime due partite e nello spogliatoio si respira un certo ottimismo. Il gruppo è sempre più unito, come conferma la cena di gruppo organizzata per il finale di stagione. Si sarebbe verificato, però, un brutto episodio. Come riportato da ‘Il Messaggero’ un Giornalista sarebbe stato aggredito, minacciato, sbattuto al muro “da un energumeno e un paio di colleghi, tutti membri del servizio di sicurezza della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laè concentrata sul finale di stagione, in particolar modo è altissima l’attesa in vistafinale di Conference League. E’ tornato grande entusiasmo in casa giallorossa, i tifosi sono pronti a trascinare la squadra e il sogno è quello di tornare ad alzare un trofeo. I calciatori sono concentrati sulle ultime due partite e nello spogliatoio si respira un certo ottimismo. Il gruppo è sempre più unito, come conferma ladi gruppo organizzata per il finale di stagione. Si sarebbe verificato, però, un brutto episodio. Come riportato da ‘Il Messaggero’ unsarebbe statoal“da un energumeno e un paio di colleghi, tutti membri del servizio di sicurezza...

