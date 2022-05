Giornalista dissidente russo trova rifugio in Italia e chiede asilo: “Voglio salvare la mia famiglia” (Di mercoledì 18 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’avrebbero sequestrato certo che fosse una spia dell’Europa, dopo la pubblicazione di un suo articolo, sul sito Crimea24. Il Giornalista dissidente russo, Pavel Broska Semchuk, dopo l’invasione dell’Ucraina ha trovato rifugio proprio in Italia. In provincia di Brescia, dove ha intenzione di chiedere asilo politico. Lo riporta l’edizione lombarda de “Il Corriere della Sera”, che specifica che il reporter ci sarebbe “riuscito grazie all’aiuto di associati e collaboratori dalle Camere penali del diritto europeo e internazionale”. “Voglio salvare me stesso e la mia famiglia, ma anche dare vita a un giornale on line, Radio Free Russia, destinato non solo alla comunità russa in Europa, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’avrebbero sequestrato certo che fosse una spia dell’Europa, dopo la pubblicazione di un suo articolo, sul sito Crimea24. Il, Pavel Broska Semchuk, dopo l’invasione dell’Ucraina hatoproprio in. In provincia di Brescia, dove ha intenzione direpolitico. Lo riporta l’edizione lombarda de “Il Corriere della Sera”, che specifica che il reporter ci sarebbe “riuscito grazie all’aiuto di associati e collaboratori dalle Camere penali del diritto europeo e internazionale”. “me stesso e la mia, ma anche dare vita a un giornale on line, Radio Free Russia, destinato non solo alla comunità russa in Europa, ...

Advertising

HuffPostItalia : Perché in Tv scelgono il giornalista russo putiniano e non il giornalista russo dissidente - quibresciait : Giornalista russo dissidente si rifugia a Brescia e chiede asilo politico - Pavel Broska Semchuk sarebbe stato sequ… - GdB_it : Pavel Broska, il giornalista dissidente russo chiede asilo da Brescia - pierodevito : @Dubbiosa2 @gabrielepillit1 Parla perché ripete la favoletta ma quella a che piace a te, certo non “la verità che n… - pengueraffaele : Ucraina, Tirelli (Cpi): in pericolo giornalista dissidente russo in Italia -