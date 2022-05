Giorgia Soleri si sfoga: 'Non sono solo la fidanzata di Damiano dei Maneskin' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giorgia Soleri si sfoga sui social, dopo esser stata presentata in un programma tv semplicemente con la dicitura di "fidanzata di Damiano dei Maneskin". La giovane attivista, modella e influencer è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022)sisui social, dopo esser stata presentata in un programma tv semplicemente con la dicitura di "didei". La giovane attivista, modella e influencer è ...

Advertising

globalistIT : - TweetNotizie : Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin»: lo sfogo dopo il programma - lucafaccio : RT @FQMagazineit: Storie Italiane, Giorgia Soleri sbotta dopo l’intervista con Eleonora Daniele: “Io la ‘fidanzata di Damiano dei Maneskin’… - lussif72 : RT @FQMagazineit: Storie Italiane, Giorgia Soleri sbotta dopo l’intervista con Eleonora Daniele: “Io la ‘fidanzata di Damiano dei Maneskin’… - paoloangeloRF : Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin»: lo sfogo dopo il programma -