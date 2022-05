Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin» | lo sfogo dopo il programma

(Di mercoledì 18 maggio 2022)si sfoga sui social opo essere stata definita in tv "Ladidei". Ad aver infastidito la ragazza è stato il sottopancia, in...

Advertising

leggoit : Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin»: lo sfogo di rabbia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Lo sfogo di Giorgia Soleri dopo il servizio di #StorieItaliane, che la definisce 'fidanzata di Damiano dei Maneskin' https://t… - fanpage : Lo sfogo di Giorgia Soleri dopo il servizio di #StorieItaliane, che la definisce 'fidanzata di Damiano dei Maneskin' - woodoow : Giorgia Soleri poetessa ? Ahahh ma facciamoci una risata . - zazoomblog : Giorgia Soleri contro Eleonora Daniele: “Io ‘fidanzata di Damiano’? Ho nome e cognome” - #Giorgia #Soleri #contro… -

ospite di Storie Italiane invitata per un'intervistaè un' influencer che era stata invitata nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele per parlare del suo libro ...Nella puntata di oggi, martedì 17 maggio,si è raccontata in una lunga intervista a Storie Italiane . La fidanzata di Damiano dei Maneskin, nonché nota influencer e modella ha parlato di un tema che le sta molto a cuore e che ...Dopo l’intervista tv su Rai Uno, lo sfogo dell’influencer e scrittrice Ospite per parlare del nuovo libro e la proposta di legge sulla vulvodinia, si scaglia contro il talk Giorgia Soleri non ci sta.A seguito dell'intervista rilasciata a Storie Italiane, Giorgia Soleri si è infuriata con il programma per il trattamento sessista ricevuto ...