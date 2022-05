Giochi invernali Milano-Cortina, “Villaggio Olimpico e Centro stampa in zona a rischio idrogeologico”. La lettera-denuncia al Cio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Che la Conca di Cortina sia una zona altamente franosa lo sanno tutti. Ma adesso si scopre che il Villaggio e il Centro stampa che verranno realizzati a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 sorgeranno su un territorio a rischio idrogeologico. La denuncia è contenuta in una lettera indirizzata a Thomas Bach, presidente del Comitato Internazionale Olimpico. Porta la firma di Carmine Abate, presidente veneto di Italia Nostra, Giovanna Deppi portavoce di Peraltrestrade Dolomiti, Marina Menardi portavoce del Comitato Civico Cortina e Mirta Da Pra del Gruppo Parco del Cadore. Queste associazioni ambientaliste hanno avuto un incontro con i rappresentanti della Regione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Che la Conca disia unaaltamente franosa lo sanno tutti. Ma adesso si scopre che ile ilche verranno realizzati aper le Olimpiadi2026 sorgeranno su un territorio a. Laè contenuta in unaindirizzata a Thomas Bach, presidente del Comitato Internazionale. Porta la firma di Carmine Abate, presidente veneto di Italia Nostra, Giovanna Deppi portavoce di Peraltrestrade Dolomiti, Marina Menardi portavoce del Comitato Civicoe Mirta Da Pra del Gruppo Parco del Cadore. Queste associazioni ambientaliste hanno avuto un incontro con i rappresentanti della Regione ...

