Ginnastica, arriva la squalifica per il russo Kuliak dopo aver mostrato il simbolo della guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato squalificato per un anno Il ginnasta russo Ivan Kuliak è stato squalificato per un anno. Il 20enne, a marzo, durante una tappa di Coppa del Mondo a Doha aveva sfoggiato, quasi con orgoglio. la Z lettera diventata il simbolo dell'invasione russa in ucraina. Il ginnasta era salito sul podio, dopo aver ottenuto il bronzo nella finale delle parallele, con la Z sul tetto. Accanto a lui Kuliak si era anche ritrovato, l'ucraino, poi oro, Illia Kovtun. La Federazione internazionale di Ginnastica, che aveva aperto una indagine su Kuliak ha deciso così di squalificarlo per un anno. Il russo, che entro 21 giorni avrà diritto al ricorso deve anche restituire la sua medaglia.

