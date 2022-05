Gianluigi Paragone si toglie la mascherina in Senato: la reazione degli italiani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Senatore Gianluigi Paragone si è reso protagonista di un gesto che ha fatto discutere. Il leader di Italexit si è tolto la mascherina in Senato, protestando contro le norme anti-Covid che ancora opprimono gli italiani. Il gesto del giornalista e conduttore televisivo ha fatto sicuramente scalpore. In questo articolo vi sveliamo qual è stata la reazione di migliaia di italiani di fronte al gesto di Paragone. (Continua dopo la foto…) Chi è Gianluigi Paragone Gianluigi Paragone è un giornalista, conduttore televisivo e Senatore della Repubblica dal 2018, nonché leader del partito Italexit. Ha iniziato la sua carriera come giornalista, lavorando per il ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilresi è reso protagonista di un gesto che ha fatto discutere. Il leader di Italexit si è tolto lain, protestando contro le norme anti-Covid che ancora opprimono gli. Il gesto del giornalista e conduttore televisivo ha fatto sicuramente scalpore. In questo articolo vi sveliamo qual è stata ladi migliaia didi fronte al gesto di. (Continua dopo la foto…) Chi èè un giornalista, conduttore televisivo ere della Repubblica dal 2018, nonché leader del partito Italexit. Ha iniziato la sua carriera come giornalista, lavorando per il ...

