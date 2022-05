Gianluca Lengua giornalista del Messaggero aggredito alla cena della Roma | le scuse della società | allontanato il bodyguard

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Laha presentato formalmente le propriealle testate e ai giornalisti coinvolti per lo spiacevole episodio di ieri sera che ha visto due cronisti, tra cuide il...

ROMA La Roma ha presentato formalmente le proprie scuse alle testate e ai giornalisti coinvolti per lo spiacevole episodio di ieri sera che ha visto due cronisti, tra cuide il Messaggero, essere aggrediti da un bodyguard che prestava servizio alla cena della squadra in un noto ristorante a piazza de' Ricci. Le scuse sono arrivate attraverso delle ...Sono arrivate le scuse formali della Roma aed Emanuele Zotti, i due cronisti che ieri sera sono stati aggrediti a margine della cena di squadra da un bodyguard . Dopo l'episodio di ieri sera, come riporta l'Ansa, sono arrivate ...Stava scattando foto ai giocatori della Roma. La presidenza americana della squadra ha ritenuto il suo comportamento inaccettabile ...La Roma ha comunicato la sua decisione dopo l’aggressione a due giornalisti, compreso Gianluca Lengua del Messaggero, alla cena di squadra La Roma corre ai ripari dopo l’aggressione a Gianluca Lengua, ...